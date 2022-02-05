شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 19 مهاجرًا على الحدود اليونانية تجمدًا والأمم المتحدة تعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أنها تشعر بالصدمة بعد مصرع 19 مهاجرًا على الحدود اليونانية “تجمدا” في هذا البرد الشديد.

وأوضحت أنها تأسف لمصرع هذا العدد من المهاجرين، بعد أن أرغمتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه.

ووصف مصرع المهاجرين على الحدود اليونانية بأنه “ينذر بالخطر”، مؤكدة أنه من الممكن منع مثل تلك الوفيات المأساوية من خلال إنشاء طرق منظمة وآمنة من شأنها منع الناس من اللجوء إلى المهربين، حسب “روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أنها عددا كبيرا من التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود البرية والبحرية، وخاصة خلال العامين الأخيرين.

وفي وقت سابق عثرت السلطات التركية، على جثامين 11 مهاجرا قرب الحدود اليونانية، جراء ما تعرضوا له من برد شديد لا يحتمل.