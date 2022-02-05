شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة بريطاني محتجز في اليمن: هذا ما يحدث له على يد الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت أسرة بريطاني محتجز في اليمن، أنه يتعرض لأشد أنواع التعذيب على يدي مليشيات الحوثي.

وأوضحت أن نجلها لوك سيمونز 29 عاما المتزوج من يمنية، تعرض للإعتقال في شهر أبريل من عام 2017 على أيدي الحوثيين بتهمة التجسس.

وأكدت أن لوك المحتجز من دون إدانة منذ نحو 5 سنوات يعيش في جحيم، ولا يتلقى العلاج الطبي، متهمة الحكومة البريطانية بعدم القيام بما يكفي لتأمين إطلاق سراحه، حسب “فرانس برس”.

وأعربت عائلة لو أن أسفها من تقاعس وزارة الخارجية في لندن والدبلوماسيين البريطانيين المسؤولين عن اليمن، في الإفراج عن ابنهم.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة العفو الدولية، أن البريطاني يتواجد حاليا في الحبس الانفرادي في سجن بالعاصمة صنعاء، وأن حالته الصحية والجسدية تدهورت نتيجة ما يتعرض له من انتهاكات على يد الحوثيين.