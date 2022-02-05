شكرا لقرائتكم خبر عن العواصف تضرب الولايات المتحدة ومئات الآلاف بدون كهرباء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اجتاحت العاصفة الشتوية الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي اليوم، عن مئات الآلاف.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مئات الآلاف من دون كهرباء بسبب العاصفة التي تضرب البلاد مؤكدة أن هناك أكثر من 138000 عميل بدون كهرباء في ولاية تينيسي، وخاصة في مدينة ممفيس.

وأكدت أنه تم إلغاء حوالي 4700 رحلة طيران في مطار دالاس فورت الدولي، نتيجة العاصفة الشتوية القوية التي تجتاح معظم الولايات .

وأوضحت ان عدة ولايات أعلنت حالات الطوارئ، حيث تساقطت الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة على أجزاء كبيرة من البلاد، وواجهت بعض المناطق تراكمات جليدية تسببت في حالة من الشلل التام، حسب “روسيا اليوم”.

وأضافت أن العواصف تسببت في حدوث أعاصير في ولاية ألاباما، مما أسفر عن مصرع امرأة وإصابة ثمانية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.