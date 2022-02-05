شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة وتجهيزات .. قد يتم الوصول إلى الطفل ريان بعد ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير صرح صحفي مغربي أنه قد يتم الوصول إلى الطفل ريان بعد ساعة. كانت فرق الإنقاذ قد أعلنت منذ قليل أنها على بعد مترين فقط من الطفل، ولا زالت عمليات الحفر اليدوي مستمرة..

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