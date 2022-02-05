شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ التحالف يطالب المدنيين بتجنب الطرق المؤدية الى مدينة حرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم لتحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تطالب المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم .

وأوضح انه أن ابتداءً من الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت، سيتم تنفيذ عمليات بمدينة حرض، باعتبارها ضمن منطقة العمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.

وقبل قليل أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف أدت إلى تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني أنه حقق بمساندة طيران التحالف، تقدماً ملحوظاً اليوم الجمعة في محافظة حجة، حيث سيطر على معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على مدينة حرض.

وأوضح أن قواته تمكنت من تطويق الميليشيات الحوثية في حرض بعد دحرها من معسكر المحصام، مؤكداً أن الميليشيات المتواجدة في المدينة أصبحت محاصرة بالكامل بعد قطع خطوط الإمداد عنها.

وأكد أن العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.