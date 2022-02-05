شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة بشأن وضع الطفل ريان الصحي الآن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ذكر مصادر للعربية أن حركة الطفل المغربي ريان محدودة وضعيفة، وكان الطفل البالغ من العمر 5 سنوات قد سقط منذ مساء الثلاثاء في بئر عميق قرب بيته.
فيما كانت فرق الإنقاذ قد أعلنت منذ قليل أنها على بعد مترين فقط من الطفل، ولا زالت عمليات الحفر اليدوي مستمرة.
وأوضحت السلطات المغربية أن الخبراء القائمين على الحفر، أكدوا أنه لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.
وكانت خلية الأزمة التي تدير عملية محاولة الإنقاذ، قد سمحت في وقت سابق لوالد ريان برؤيته عبر الكاميرا من داخل البئر، ليطمئن عليه.
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