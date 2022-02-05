شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تواصل إجراءاتها التصعيدية بمواجهة الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، أمس العدوان على الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث تمت المصادقة على بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس، فيما شهدت قرية دير نظام قرب رام الله هدم عدد من المساكن، واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى وجرى اعتقال 5 مواطنين.

وأقرت «لجنة التنظيم والبناء» التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

من جانب آخر، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساكن وبركسات في منطقة «الحصة» بقرية دير نظام شمال غرب رام الله، تعود للمواطنين البدّو القاطنين هناك. واقتحم 140 مستوطنا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحراسة مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي انتهاك آخر، اقتلع مستوطنون، 82 شجرة زيتون في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، وياسوف شرق سلفيت، واعتدوا على رعاة الأغنام وحاولوا طردهم من المراعي.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، خمسة مواطنين من الضفة.

ففي بيت لحم، اعتقل الأسير المحرر مصطفى عطية الحسنات من مخيم الدهيشة، ورامز اللحام من منطقة جبل هندازة.

ومن قلقيلية، اعتقل عمر أحمد عودة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في قرية حبلة.

وفي جنين، اعتقل، عمر إبراهيم فايق زيود، ومجد صالح جرادات من بلدة السيلة الحارثية، فيما اعتقل من طوباس، مهيب خالد دراغمة الأسير المحرر، بعد أن داهمت الشرطة الإسرائيلية منزل ذويه، كما فتشت منزل المواطن لطفي قاسم عينبوسي، وخربته.