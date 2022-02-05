شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يرحب بدعوة «الأفريقي»: حوار لا يستثني أحدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة الخارجية السودانية ببيان الاتحاد الأفريقي حول الأوضاع في البلاد، وإشادته بتعيين حكومة تكنوقراط مدنية، داعياً إلى إكمال هياكل الفترة الانتقالية ودخول الأطراف السياسية في حوار لا يستثني أحداً، وصولا إلى إجراء انتخابات ديمقراطية.

وبحسب الخرطوم، تضمن البيان الصادر من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، عدداً من النقاط الإيجابية التي تمثل خطوة متقدمة في موقفه تجاه السودان، بالدعوة لحوار شامل لا يستثني أحداً، يؤدي إلى إجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أشارت الخارجية السودانية إلى ترحيب البيان الأفريقي بتعيين حكومة تكنوقراط مدنية، مؤكدا مواصلة الاتحاد مرافقة السودان خلال الفترة الانتقالية.

وأعرب مجلس السلم والأمن في بيانه عزم الاتحاد على مواصلة الانخراط والتشاور مع السودان الدولة ذات المكانة المرموقة في القارة، وأحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة والاتحاد الأفريقي، في كل ما من شأنه العمل على تعزيز الجهود الرامية إلى استعادة السلام والوئام والاستقرار والتعافي الاقتصادي في الخرطوم.