شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يؤكد مساندة اليمن ويضرب الحوثي بحجة ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة مساندة اليمن وصولا لتحرير واستعادة كافة أراضيها وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي، فيما أعلن تنفيذ (16) عملية استهداف موجعة ضد الانقلابيين المدعومين إيرانيا في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتدمير (9) آليات عسكرية لافتا إلى خسائر بشرية واسعة بصفوف الإرهابيين.

وسبقت العمليات الجوية المعلنة أمس، تنفيذ ضربات أخرى ليل الأربعاء من التحالف بلغت (14) استهدفتا للانقلابيين في مأرب وحجة، أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين من ميليشيا إيران، علاوة على تدمير (11) آلية عسكرية.

جهود التحالف

وفي العاصمة المؤقتة عدن، جمع أمس لقاء وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، بقائد قوات التحالف العربي، العميد عبدالعزيز البلوي، ثمن فيه الأول كافة جهود قوات تحالف دعم الشرعية التي تبذلها لمساندة ومساعدة بلاده.

وفيما تطرق الجانبان إلى أهمية المضي قدما في تطبيق الشق الأمني من «اتفاق الرياض»، أكد العميد البلوي دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة للشقيقة اليمن في مختلف المجالات حتى تحرير واستعادة كافة الأراضي وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على البلاد.

وفي سياق استمرار الميليشيا الإرهابية بالاستهداف العشوائي على مخيمات النازحين في عدد من المحافظات، شنت الذراع المدعومة إيرانيًا، ليل الخميس، قصفًا صاروخيًا مستهدفةً مخيمًا في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

ونقل موقع المقاومة اليمنية «2 ديسمبر»، عن مصادر محلية القول: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفت بصاروخ كاتيوشا مخيمًا للنازحين في عزلة بني فاضل، شمال مديرية حيران.

وأشارت إلى سقوط الصاروخ في منطقة غير مسكونة في المخيم، دون أن يخلف ضحايا بأوساط النازحين.

دعم إيران

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية «سينتكوم»، أن تسليح نظام إيران لميليشياتها بالوكالة يعرض حياة سكان المنطقة للخطر، وشددت في ذات الوقت على أن سبب استمرار الحرب في اليمن أكثر من سبع سنوات، يرجع إلى حد كبير إلى دعم إيران للحوثي.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، فرانك ماكنزي: «إن الحوثيين مقارنة بإيران لديهم رغبة أقل للدخول في حرب محدودة، وبغض النظر عن الخطر الذي يهدد أرواح البشر، فإنهم يستخدمون بتهور أي قدرة تسليحية تسلمها لهم إيران».

ووصف ماكنزي التهدئة والتطبيع بالخيار الأفضل لإيران، لكنه قال: إنه يشك في أن طهران ستسلك مثل هذا المسار، مؤكدًا «أن القيادة المركزية جاهزة لأي احتمال».

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الخميس: إن إيران تشكل مجموعة من التحديات للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك دعم الجماعات الإرهابية مثل الحوثيين.

وشدد برايس على أن الولايات المتحدة سوف تستخدم أدوات لمواجهة هذه التحديات، وأن تركيز الولايات المتحدة في محادثات الاتفاق النووي في فيينا ينصب فقط على البرنامج النووي الإيراني.

ووصف ماكنزي، إيران بأنها «تهديد كبير» لمنطقة عملياته، قائلاً: إن النظام يعتمد على الميليشيات بالوكالة للقيام بـ«عملها القذر» وتعرض أرواح البشر للخطر من خلال نقل الأسلحة والموارد الأخرى إليهم.