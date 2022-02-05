شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات اللبنانية» يعيد ترشيح جعجع في «بشري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «إعادة ترشيح النائبين ستريدا جعجع، وجوزيف إسحق عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري لانتخابات 2022»، وفي إشارة لـ«حزب الله» وسيطرة إيران على القرار، شدد على «أنهم يريدون لبنان الجمهورية القوية، لبنان السيد الحر المستقل الذي لا دويلة فيه ولا سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، لا لبنان التابع لمحاور وسياسات إقليمية، والمنغمس في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل».

وخلال اجتماع عقد في المقر العام للحزب في معراب، في حضور رؤساء مراكز الحزب في القضاء ورؤساء المكاتب الانتخابية، قال جعجع «إن قضاء بشري هو النموذج لفعالية عمل حزب القوات، حيث يسود بناء المؤسسات وحكم القانون على الجميع من دون أي تمييز».

وأشار إلى «أن المعركة الانتخابية ليست فقط داخل القضاء وإنما على مساحة الوطن، وعلى كل فرد منا أن يدرك أنه عبر الورقة، التي سيدلي بها في صندوق الاقتراع إنما هو يختار أي لبنان يريد».

وقال سمير جعجع «أنا كلي إيمان أن أهلنا في القضاء يريدون لبنان الجمهورية القوية، لبنان السيد الحر المستقل، الذي لا دويلة فيه ولا سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، لا لبنان التابع لمحاور وسياسات إقليمية، والمنغمس في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل»، متابعا: «أنا كلي ثقة أن أهلنا في القضاء يريدون لبنان النمو، والازدهار، والبحبوحة، والسياحة والاستثمارات، لا لبنان طوابير الذل أمام محطات الوقود والمستشفيات والأفران، أهلنا يريدون لبنان الديمقراطية والتعددية والحرية لا لبنان التبعية والاستزلام».

وختم «ومع كل هذه الذكريات يأتي إلى ذهني شعار واحد أحد يوصف فعليا أهلنا في القضاء وهو: قوّة في العقيدة عمق في الإيمان صلابة في الالتزام، لذا لا خوف عليك يا لبنان».