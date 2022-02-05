حصيلة الوفيات جراء كوفيد في الولايات المتحدة تتجاوز 900 ألف

04 فبراير , 2022 كبسولة مضادّة لكوفيد (أ ف ب). تجاوزت حصيلة الوفيات جراء كوفيد في الولايات المتحدة 900 ألف حالة الجمعة، وفق حصيلة لجامعة جونز هوبكنز. وتجاوز البلد عتبة 800 ألف وفاة في منتصف كانون الأول، أي قبل شهر ونصف الشهر فقط. وانخفض حالياً عدد الإصابات المرتبطة بالمتحورة أوميكرون، لكن عدد الوفيات اليومية يواصل الارتفاع، وتسجل 2400 وفاة يومياً في المعدل، وفق بيانات السلطات الصحية.

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