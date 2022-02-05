حريق هائل يلتهم مخزن للأخشاب في المنوفية دون وقوع خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

نشب حريق هائل في مخزن للأخشاب بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والتهم كميات كبيرة من الأخشاب دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور بورود بلاغ عن نشوب حريق في مخزن أخشاب داخل أحد المنازل بطريق كفر محمود والذي يقع بزمام قرية بير شمس بدائرة المركز.

تحركت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة، فيما احترقت كميات كبيرة من الأخشاب داخل المخزن دون وقوع خسائر بالأرواح، وجرى معاينة المكان لتحديد سبب الحريق.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.