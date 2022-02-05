نقل جثث مذبحة الزمالك إلى مشرحة زينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل 4 أشخاص داخل شقة بالزمالك، كما تم نقل جثث المتوفين الأربعة لمشرحة زينهم تمهيداً لتشريحهم بمعرفة الطب الشرعي.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوجود اطلاق نار وسقوط ضحايا بمنطقة الزمالك بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وعثر على جثث رجل وزوجته وأولاده الاثنين بينما حماته مصابه وبمناقشتها قررت أن المتوفي الأول قتل زوجته وأولاده واصابها ثم انتحر بالرصاص، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 205 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.