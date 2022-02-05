4 جثث وعجوز مصابة.. كواليس لحظات الرعب والدم في جريمة الحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

هدوء كان يطبق على الحي الراقي، سكون ساد المنطقة في ظل طقس بارد قبل أن تقطع أصوات الرصاص صمت تبدل إلى خوف انخلعت له القلوب.

لم يتجاوز الكثيرون مذبحة فيلا التجمع الخامس بعد حتى اصطدموا بواقعة مماثلة دارت أحداثها داخل شقة سكنية بشارع طه حسين في الزمالك.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار وسقوط ضحايا بمنطقة الزمالك بدائرة القسم.

سرعان ما تحول الشارع إلى ثكنة عسكرية وسط انتشار رجال الأمن الذين فرضوا طوقًا أمنيا بمحيط العقار محل الواقعة "مسرح جريمة".

تبين بالفحص والمعاينة المبدئية أن الزوج قتل زوجته وابنيهما بالرصاص ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م" البالغة من العمر 58 سنة ما أسفر عن إصابتها في ذراعها الأيسر قبل أن ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه.

فريق من النيابة العامة انتقل إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثامين الأربع إلى مشرحة زينهم لتشريحها وعمل تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

تحرر المحضر رقم 205 لسنة 2022، وأحاله مدير أمن العاصمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.