أمانة شباب حماة وطن الجيزة في زيارة للمشروعات العملاقة بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظم وفد من أمانة الشباب بحزب حماة وطن بالأمانة العامة بمحافظة الجيزة بقيادة أمين الشباب محمد أبو عيسى بزيارة المشروعات القومية العملاقة بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بناء على خطة نشاط أمانة الشباب المعتمدة من النائب الدكتور نافع عبدالهادي، أمين عام محافظة الجيزة، وعضو مجلس النواب، بالتنسيق مع المحاسب عصام نحمده، الأمين المساعد للمحافظة، واللواء دكتور حامد الهدهد، أمين تنظيم المحافظة.

وشملت الزياره المشروعات القومية الآتية:

1- محور محمد أنور السادات (ترسا) سابقًا.

2- مشروع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقًا".

3- مشروع مترو الأنفاق الجديد بشارع الهرم بمشاركة 27 شابًا من حماة الوطن

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