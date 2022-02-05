التحالف : الطرق المؤدية إلى حرض ضمن منطقة العمليات

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين، عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض، ابتداءً من الساعة الثالثة فجرا 03:00 اليوم السبت 5 فبراير 2022، حتى إشعار آخر باستخدامها، باعتبارها ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.
كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين، عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.
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