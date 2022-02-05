وزيرا خارجية العراق وإيران بحثا الوضع الأمني في الخليج واليمن وخطورة التصعيد

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مباحثات هاتفية، اكدا خلالها على ضرورة بذل الجهود لإنهاء الحرب في اليمن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية، الجمعة، أن الاتصال “بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، ومنها الوضع الأمني في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الأزمات”.

وحسب الوزارة، أكد الوزير حسين إن “استقرار المنطقة هو أيضا استقرارا للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجهود والعمل مع مع دول المنطقة لإيقاف العنف”.

بدوره، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران، وتحسنها في مجالات معينة، وأكّد الجانبان على ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة، كما بحثا التعاون الثلاثي السعودي والإيراني والعراقي من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات.

وفي مجال العلاقات، تم التطرق إلى مختلف القضايا الثنائيّة واتفق الوزيران على اجتماع قريب يجمعهما في طهران.