شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإنقاذ: الطفل ريان على بعد مترين فقط من مكان الحفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل الإعلام المغربية، الطفل المغربي ريان على بعد مترين فقط من المنقذين، مع استمرار عمليات الحفر اليدوي.

وأكدت أن السلطات المحلية في مركز سبت تمورت تسابق الزمن للوصول إلى الطفل ريان.

وأوضحت أن الخبراء القائمين على الحفر، أكدوا أنه لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

من ناحيتها أكدت السلطات المغربية، أن عمليات إنقاذ الطفل ريان، دخلت مرحلتها الحاسمة، حيث يترقب الجميع المرحلة النهائية من عمليات الحفر.

وكشفت عن دخول 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق في البئر منذ عصر الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الحماية المدنية ستفتح حفرة أفقية في الحفرة الموازية لموقع الطفل المغربي ريان.

فيما سمحت خلية الأزمة التي تدير عملية محاولة الإنقاذ، لوالد ريان برؤيته عبر الكاميرا من داخل البئر، ليطمئن عليه.

وسقط الطفل ريان، 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.