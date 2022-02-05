شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون يكشف عن نتائج تحقيقه في تفجير مطار كابل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشف تحقيق أمريكي عن السبب وراء مقتل 170 مواطنا أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في انفجار وقع بمطار كابول في أغسطس الماضي.

جاء ذلك، وفق إحاطة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، أمس الجمعة، بحسب روسيا اليوم.

وقال ماكينزي إن التحقيق كشف أن عبوة ناسفة واحدة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 170 مواطنا أفغانيا و13 عسكريا أمريكيا في محيط مطار كابول في الـ 26 من شهر أغسطس من العام الماضي أثناء عمليات الإجلاء.

وأضاف: “لم يتوصل التحقيق إلى دليل دامغ على إصابة أو مقتل أحد نتيجة استخدام سلاح ناري”.

وأوضح ماكينزي أن العبوة الناسفة كانت محشوة بقطع معدنية لا يمكن للدروع الواقية وخوذات الجنود ضمان الحماية منها.