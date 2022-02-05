شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق بريدي.. التكتل الإعلامي الأمريكي يتعرض لهجوم إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف التكتل الإعلامي الأمريكي “نيوز كورب”، أنه كان هدفا لاختراق استهدف رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الخاصة ببعض الموظفين والصحفيين.

وأوضح مستشار الأمن السيبراني للتكتل، أنه من المرجح أن الاختراق كان يهدف إلى جمع معلومات استخبارية لفائدة مصالح الصين.

وأضاف أنه تم اكتشاف عمليات الاختراق في 20 يناير، أثر على عدد من المنشورات ووحدات الأعمال، بما في ذلك صحيفة “وول ستريت جورنال”، و”داو جونز”، و”نيويورك بوست”، ومقر “نيوز كورب”.

وفي وقت سابق، اتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، الصين بإطلاق عمليات قرصنة ضخمة قبل أيام فقط من استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.