عضو تنسيقية شباب الأحزاب: قوتنا الناعمة لحن خالد ولغة يفهمها العالم كله

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن قوتنا الناعمة لحن خالد ولغة يفهمها العالم كله، مضيفا: أننا ناقشنا كل المشاكل والتحديات التي يتعرض لها الفنانين تحت القبة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قانون الرعاية ما زال قيد النقاش تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن الدولة لديها رغبة كبيرة جدا فى الارتقاء بالفن لأنها القوة الناعمة.

وتابع النائب نادر مصطفى، أن الشركة المتحدة أنتجت فيلم الممر بجودة عالمية، وكذلك ننتظر فيلم السرب بجودة عالمية، مؤكدا أن خلال الفترة القادمة المجلس سوف إحياء ما نستطيع من مواد قانونية لدعم الفن.

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن دور شركات الإنتاج في دعم المواهب الشابة، وكيف أثرت جائحة فيروس كورونا على صناعة السينما؟.