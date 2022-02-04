شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المغربية تستعين بطريقة جديدة في عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلامية، عن قيام السلطات المغربية باستقدام خزان ماء للاستعانة به في عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان.

وأوضحت أنه سيتم استخدام المياه في الحفر، فيما تم الدفع بمزيد من عناصر الإنقاذ بدخلوهم إلى النفق حيث تجري عملية الإنقاذ.

فيما تشهد شفشاون المغربية، حشود كبيرة في محيط منطقة عمليات إنقاذ الطفل ريان.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن السلطات المحلية في مركز سبت تمورت تسابق الزمن للوصول إلى الطفل ريان.

وأوضحت أن الخبراء القائمين على الحفر، أكدوا أنه لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

ونقلت عن مصدر مقرب من فرق الإنقاذ، أن المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي خلال الدقائق المقبلة، وذلك بعد توقف الحفر بسبب شق صخري عطل خطة فريق الإنقاذ.