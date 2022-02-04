شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار.. عملية الحفر اليدوي تتقدم صوب الطفل ريان.. ويسمح لوالده برؤيته عبر الكاميرا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام مغربية، أن السلطات المحلية في مركز سبت تمورت تسابق الزمن للوصول إلى الطفل ريان.

وأوضحت أن الخبراء القائمين على الحفر، أكدوا أنه لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

ونقلت عن مصدر مقرب من فرق الإنقاذ، أن المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي خلال الدقائق المقبلة، وذلك بعد توقف الحفر بسبب شق صخري عطل خطة فريق الإنقاذ.

وقبل قليل أكدت السلطات المغربية، أن عمليات إنقاذ الطفل ريان، دخلت مرحلتها الحاسمة، حيث يترقب الجميع المرحلة النهائية من عمليات الحفر.

وأكدت عن دخول 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق في البئر منذ عصر الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الحماية المدنية ستفتح حفرة أفقية في الحفرة الموازية لموقع الطفل المغربي ريان.

ومنذ قليل خلية الأزمة التي تدير عملية محاولة انقاذ ريان، سمحت لوالد ريان برؤيته عبر الكاميرا من داخل البئر، ليطمئن على فلذة كبده،

وسقط الطفل المغربي ريان في غفلة من والديه يوم الثلاثاء، في بئر يبلغ طوله 32 مترًا في إقليم شفشاون بالمملكة المغربية.