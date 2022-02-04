شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد من السلطات المغربية حول موعد إنقاذ الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نقلت قناة العربية عن وسائل إعلامية، تأكيد السلطات المغربية بأنه لا يمكن الجزم بموعد محدد لإنقاذ الطفل ريان. ودفعت المخاوف من وقوع انهيارات، عملية إنقاذ ريان لأن تسير ببطء وحذر شديد. ودخلت عمليات إنقاذ الطفل ريان، مرحلتها الحاسمة، حيث يترقب الجميع المرحلة النهائية من عمليات الحفر. ووفقًا لما ذكره حساب العربية عاجل، فإن الجميع يترقب نهاية عمليات إنقاذ الطفل ريان في شفشاون. وكشفت وسائل إعلام مغربية، عن دخول 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق في البئر منذ عصر الثلاثاء الماضي. وبحسب قناة العربية، فإن الحماية المدنية ستفتح حفرة أفقية في الحفرة الموازية لموقع الطفل المغربي ريان. وتجري فرق الإنقاذ المغربية حسابات الحفر اليدوي للوصول إلى موقع الطفل ريان، كما وصلت أنابيب خرسانية إلى موقع الحفر حيث تجري عملية إنقاذ ريان.

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