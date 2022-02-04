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أمريكا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 76 مليون شخص

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة بفيروس في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0% مقارنة بالوقت نفسه أمس الخميس لتصل إلى 76 مليون شخص ، اعتبارًا من الساعة 19ر3 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الجمعة ، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة، بواقع 57ر8 مليون، بزيادة 9ر0 % مقارنة بنفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية فلوريدا أكبر عدد وفيات تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بواقع 720 شخصا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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