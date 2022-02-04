شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز خطوات الدولة المصرية فى إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في إنفوجراف جاء تحت عنوان :"مصر والتحول الرقمى"، أبرز الخطوات التي قامت بها مصر في إطار التحول الى الاقتصاد الرقمى، جاء فيه أن تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى في موازنة 2020/2019.

وجاءت أبرز الخطوات التي قامت بها مصر في إطار التحول الى الاقتصاد الرقمى كالاتى:

- إجراءات إصلاحات هيكلية تضمنت إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى

- مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها

- تحويل بورسعيد الى أول مدينة رقمية في مصر خلال النصف الثانى من عام 2019

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017 بهدف تشجيع التجارة الالكترونية

- مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع الوزارة المالية

- بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول الى حكومة رقمية