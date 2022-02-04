شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: مشاركة الرئيس السيسى فى افتتاح أولمبياد بكين تعكس متانة العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية، بحفل افتتاح فعاليات الدورة الأولمبية الششتوية "بكين 2022"، الذي أنطلق في الساعة الثانية ظهر اليوم، بحضور الرئيس السيسي و20 من زعماء العالم، مؤكده أن الصين استطاعت أن تطبق أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتمادها على نفس الملاعب التي نظمت عليها دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية (بكين 2008) مع إجراء تغيرات طفيفة لتتناسب مع الألعاب الشتوية دون إقامة ملاعب وصالات جديدة.

وأضافت آية مدنى، أن الصين أول دولة في العالم تنظم الأولمبياد الصيفية 2008، والأولمبياد الشتوية 2022، مشيرة الى أن اللجنة الأولمبية تحدت العالم مرة أخرى بعد أولمبياد طوكيو لتقول إن الرياضة قادره على أن تجمع شعوب العالم .

وتابعت: "لنضع الخلافات السياسية جانبا ونقف ونشجع ونجعل من المستحيل سهلا، لكي يستكمل مشوار اللاعب ويضيف الي سيرته الذاتية انه (لاعب أوليمبي)"، ولنجعل عراقيل العالم تنحني جانبا لنجتمع سويا لهدف واحد وهو ان "الرياضة حياة".

وذكرت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية، أن زيارة الرئيس السيسي للصين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد تاريخية تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية ، وتعكس مدى اهتمام الصين بمكانة مصر، موضحه أنها أول زيارة لرئيس مصري لحضور حفل افتتاح الأولمبياد وهو ما يؤكد أن الرئيس السيسي يهتم دائما بالرياضة ويدرك مدى اهميتها.