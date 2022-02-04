مصرع خمسة أشخاص جراء انهيار ثلجي في النمسا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 34 دقيقة

أعلنت السلطات النمساوية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص سادس بجروح، جراء انهيار ثلجي، الجمعة، في مقاطعة تيرول النمساوية.

وقال مسؤول في فرق الإنقاذ لوكالة الأنباء الفرنسية، إنّ الضحايا دفنوا تحت الثلج في منطقة تقع على مقربة من الحدود السويسرية.

وأضاف: “لسوء الحظ لقي خمسة أشخاص مصرعهم في الحادث الذي أسفر أيضاً عن إصابة امرأة بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى”.

ولم تتّضح في الحال هويات القتلى ولا جنسياتهم.

وكانت الأرصاد الجوية حضّت السكّان على توخّي الحذر بعدما تساقطت الثلوج بكثافة هذا الأسبوع.

وفي غضون 48 ساعة، سجّلت منطقة تيرول وحدها أكثر من 50 انهياراً ثلجياً.

وضرب أحد هذه الانهيارات الثلجية منحدراً في سولدن، منتجع التزلج الشهير، ما أدّى إلى احتجاز خمسة أشخاص تحت الثلوج لكن تمّ إنقاذهم جميعاً أحياء، وفقاً لفرق الإغاثة.

وفي السنوات الأخيرة، بلغ معدّل ضحايا الانهيارات الثلجية في النمسا 20 قتيلاً سنوياً.

وكان الموسمان الأخيران أقل فتكاً مما سبقهما لأنّ جائحة كوفيد خفّضت بقوة أعداد المتزلّجين.