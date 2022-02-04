تحذير أممي من تفاقم الأوضاع الإنسانية لـ 20 ألف لاجئ في إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:23 مساءً - حذرت منظمة الأمم المتحدة، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا، مشيرة إلى حاجة آلاف اللاجئين في شمال غرب إثيوبيا إلى مساعدات عاجلة بعدما تعرّض مخيّمهم للنهب والحرق.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوريس تشيشيركوف، في مؤتمر صحفي في جنيف، إنّ هؤلاء الأشخاص فرّوا بالآلاف من السودان وجنوب السودان إلى منطقة بني شنقول جومز من المعارك إلى محيط العاصمة الإقليمية أسوسا.

وأضاف: “بعد اندلاع أعمال العنف، شقّ أكثر من 20 ألف لاجئ طريقهم عبر مسافات طويلة إلى 3 مواقع مختلفة أقرب إلى أسوسا، وهي العاصمة الإقليمية، حيث وصلوا منهكين وبحاجة إلى المساعدة”، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمفوضية بالعربية.

وحدّدت السلطات المحليّة “موقعاً مؤقتاً جديداً لهم يمكنه استيعاب 20 ألف شخص”، بحسب المفوضية التي أكّدت أنّها تعمل “على إنشاء الخدمات الأساسية بما في ذلك المأوى ونقاط الحصول على المياه، والمراحيض، والبدء في نقل اللاجئين إلى الموقع في أقرب وقت ممكن”.

وقالت المفوضية في بيان إنّ “القتال اندلع في 18 يناير/كانون الثاني في بلدة تونجو، بين جماعات مسلحة مجهولة الهوية والقوات الفدرالية، وقد تعرّض المخيم القريب الذي يستضيف 10300 لاجئ للنهب والحرق”.

وأفادت المفوضية بأنّ هذه الوقائع سُجّلت “في أعقاب نهب مخيم آخر في المنطقة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول”.

وأضافت: “نتيجة لذلك، فقد بقي 22,000 شخص في كلا المخيّمين مقطوعين عن إمكانية الوصول إليهم وتلقي المساعدات”.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، يسود توتر شديد منطقة بني شنقول جومز المحاذية للسودان وجنوب السودان والتي تستضيف أكثر من 70 ألف لاجئ سوداني وجنوب سوداني وأكثر من 500 ألف نازح إثيوبي.

ووصل حوالي 70 لاجئ من السودان، معظمهم من النساء والأطفال، ممّن فروا من المخيمات وعادوا إلى ولاية النيل الأزرق في السودان.

وتقدم فرق المفوضية في السودان، بالتعاون مع السلطات السودانية والشركاء، المساعدة لهؤلاء، ويتم وضع خطط طارئة في حال وصول المزيد من اللاجئين.

وبحسب المفوضية “لا يزال من الممكن الوصول بشكل كامل إلى ثلاثة مخيمات أخرى للاجئين في منطقة بني شنقول غوموز وبامباسي وشيركول وتسوري، وجميع الخدمات هناك تعمل حتى الآن”.

ولم تتسلّم المفوضية حتى الآن “سوى 9% من الاحتياجات على مستوى البلاد والبالغة 335 مليون دولار أمريكي لهذا العام”، وهي بحاجة ماسة للموارد للاستجابة لهذه المتطلبات وغيرها من الاحتياجات الطارئة”.