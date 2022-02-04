شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يرفض طلبا لبوتين و شي جين بينج بوقف التوسع شرقًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة، طلبا قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج يقضي بأن يوقف التحالف العسكري أي توسع نحو الشرق ، وأكد على أن الدول الأوروبية لها الحق في اختيار المسارات الخاصة بها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن بوتين، الذي يزور بكين حاليا لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، اجتمع مع الزعيم الصينى اليوم الجمعة، حيث تبادلا وجهات النظر وتعهدا بصداقة ثنائية ليست بها "أي مناطق محظورة".

وفي الوقت ذاته، تجاهل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المزاعم الأمريكية بأن موسكو تخطط لنشر مقطع فيديو وهمي كوسيلة لتبرير عملية الغزو المرتقبة.

يشار إلى أن موسكو نفت مرارا ما تردد من أنباء عن اعتزامها شن هجوم ضد أوكرانيا، في حين أكدت بريطانيا وأمريكا أنها حشدت نحو 130 ألف جندي قرب الحدود. وأدانت روسيا تواجد قوات حلف الناتو قرب حدودها.