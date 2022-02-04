شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 3 عناصر إرهابية خلال عملية أمنية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية، ومصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن قوات الجيش نفذت عملية على معقل مؤقت للإرهابيين في منطقة "بنجكور" ضمن حملة التمشيط الجارية في إقليم بلوشستان، حيث جرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف مع الإرهابيين، ونجحت قوات الجيش في القضاء عليهم.

وأضاف أن بين القتلى اثنين من الإرهابيين البارزين وهما "الكوماندر سمير بهار" و "الكوماندر ألطاف لالك"، إلى جانب "بهلان بلوش"، وجميعهم كانوا متورطين في تنفيذ العمليات الإرهابية التي شهدها إقليم بلوشستان مؤخراً.

كما أوضح أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات، وأنها تواصل عمليات التمشيط للقضاء على العناصر الإرهابية.