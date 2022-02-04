بعد اعفاءه من المحافظ.. اعادة رئيس هيئة استثمار صلاح الدين الى منصبه

وبحسب الوثيقة الصادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فانه تقرر إعادة الجبوري إلى منصبه؛ بعد منعه من دخول مبنى الهيئة بأمر من المحافظ عمار جبر، بقوة السلاح.

ويوم السبت الماضي، وجه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بإغلاق مبنى استثمار المحافظة ومنع المدير ونائبه من الدوام.



وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن " قوّة أمنية وبأمر محافظ صلاح الدين، أغلقت مبنى استثمار المحافظة ومنعت المدير ومعاونيه والموظفين من الدوام".