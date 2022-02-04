السلطات المغربية تصدر تحذيراً بشأن قضية ريان

وعلت تحذيرات صوتية، وأخرى عبر صافرات، في أعقاب ظهور تشققات على مستوى التربة المحيطة بالخندق الذي تم حفره بالموازاة مع الثقب المائي الذي يتواجد فيه الطفل ريان منذ أكثر من 70 ساعة.

ويشرف على عملية الحفر مجموعة من المهندسين الطبوغرافيين، الذين ثبّتوا مجموعة من المستشعرات المتطورة، التي تسجّل أي حركة غير طبيعية على مستوى محيط الحفر.



ومنذ فترة ما بعد الغروب، توقفت عمليات الحفر العمودي بواسطة الجرافات والآليات الثقيلة التي تجاوزت عمق الثلاثين متراً، ليتم إفساح الطريق في وجه عمليات الحفر اليدوية والتي تهم بحفر ثقب أفقي يمتد إلى مكان وجود الطفل ريان.

وتوقفت عمليات الحفر لأكثر من مرة، وذلك بسبب تحذيرات المهندسين الطبوغرافيين من خطورة حدوث انهيارات على مستوى التربة، نظراً لهشاشتها الشديدة.

في المقابل، تم الاستعانة بالعديد من الأنابيب الخرسانية شديدة الصلابة لأجل تقوية الثقب الذي يتم حفره الآن في اتجاه مكان وجود الطفل ريان.

