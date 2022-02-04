شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهورية الجديدة.. إنفوجراف يرصد المشروعات التنموية العملاقة بسيناء ومدن القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنفوجراف جاء تحت عنوان "الجمهورية الجديدة.. أمل جديد لسيناء ومدن القناة"، المشروعات التنموية العملاقة بسيناء ومدن القناة، جاء فيها أن 188.4% نسبة زيادة أطول خطوط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة، من بينها 1015 كم ي في يونيو 2014 و2928 كم سبتمبر 2021.

وجاء في الإنفوجراف، أن 146% نسبة زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، 24 محطة فى يونيو 2014 و 56 محطة في سبتمبر 2021.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنفوجراف عن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، جاء فيه أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

كما رصدت صفحة مقالات التنسيقية، أنه من ضمن استراتيجية التنمية المستدامة أن تكون مصر بحلول عام 2030 قائمة على العدالة والاندماج والاجتماعى والمشاركة وذات نظام ايكولوجى متزن ومتنوع وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين.