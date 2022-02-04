شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة إنزال رجال الإنقاذ لمحاولة إخراج الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام مغربية، عن دخول 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق في البئر منذ عصر الثلاثاء الماضي.

وبحسب قناة العربية، فإن الحماية المدنية ستفتح حفرة أفقية في الحفرة الموازية لموقع الطفل المغربى ريان.

في الوقت نفسه، بدأت فرق الإنقاذ عملية الحفر اليدوي الأفقي للوصول للطفل ريان، حيث ستكون عملية الحفر لمسافة 3 أمتار أفقيًا.

ومنذ صباح الأربعاء، وتتواصل عمليات الحفر على قدم وساق وبدون توقف لإنقاذ الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر بجماعة تمروت بإقليم شفشاون المغربية.

وقالت مصادر محلية: إن الجهود تمكنت من تجاوز عمق 31 مترا في أشغال الحفر العمودي، مضيفة أن الاستعدادات جارية أيضا للشروع في الحفر الأفقي مباشرة بعد بلوغ عمق 32 مترا.

ونزل أحد المكلفين بجهود الإنقاذ، المهندس محمد علمي ودان، إلى العمق الذي وصلت إليه آليات الحفر، وتحدث لفترة مع سائق جرافة وإثر ذلك غير السائق من طريقة الحفر.