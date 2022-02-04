شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانتهاء جهود إنقاذ الطفل المغربي «ريان» الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت جهود إنقاذ الطفل المغربي "ريان" من داخل البئر الذي سقط فيه الثلاثاء الماضي في ضواحي إقليم شفشاون إلى مرحلتها النهائية، حيث وضع دعامات إسمنتية لتمكين رجال الوقاية المدنية من حفر ثقب أفقي طوله حوالي 8 أمتار، وذلك بعد حفر خندق مجاور للبئر عمقه 31 متراً للوصول إلى الطفل المنكوب.

وقد جندت السلطات المحلية العديد من آليات الحفر لإنجاح عملية الإنقاذ التي استمرت على مدى الساعة، بالنظر إلى صعوبة تضاريس المنطقة، واحترازاً من أي انهيار محتمل للتربة، هذا إضافة إلى السهر على عدم توقيف عملية تزويد الطفل ريان بالماء والأكسجين.

وتتوقع مصادر من الموقع أن تتم عملية الإنقاذ هذه الليلة، خاصة في ظل تأكيدات تشير إلى أنه لايزال على قيد الحياة.