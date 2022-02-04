شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: مصر تشهد طفرة متميزة في مجال التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الدولة تنفذ خطة التحول إلي الجمهورية الرقمية الجديدة كما يجب أن يكون، مضيفة أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه أحدث التقنيات التكنولوجية في إقامة مشاريع الاتصالات دليلا علي ذلك.

وأضافت مرثا محروس أن مصر تشهد طفرة متميزة في مجال التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي فيما يتناسب مع خطة الدولة ورؤيتها للاستراتيجية الوطنية للتنمية، مشيرة الى أن معدل نمو ملف الاتصالات والتكنولوجيا في تزايد وأن اعتماد التكنولوجيا في المشاريع عامل هام لجذب المستثمرين بالإضافة إلي أن المشاريع سوف تخلق بيئة اقتصادية رقمية متكاملة مما يحول العاصمة الإدارية الجديدة الي عاصمة التكنولوجيا المصرية.

وأوضحت مرثا محروس: "تدريب الكوادر العاملة والشباب يحقق من غاية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل ولا نغفل دور هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم المشاريع التكنولوجية والشركات الناشئة الجديدة التي تسعي جاهدة لدعم التعاون التكنولوجي وتعزيز خبرة الباحثين والشباب الخريجين، وفي رأيي كل هذه المجهودات تجعل مصر والشركات المصرية علي خريطة الأسواق التكنولوجية العالمية واستكملت كل هذه العوامل من مؤسسات وشركات وكوادر شبابية ومختصصين تكمل بعضها بشكل فعال وإيجابي يخدم علي خطة منظومة التحول الرقمي في مبادرة حياة كريمة التي تستهدف التطوير الشامل علي كافة المستويات الصحية والاجتماعية وغيرها".

واختتمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين :"نحن الآن نشهد نقلة نوعية في بناء مجتمع معلوماتي متكاملاً وهذا إنجاز لم يسبق لنا فعله".