حرب إعلامية بين المانيا وروسيا… اغلاق قنوات تلفزيونية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ 9 دقائق

“دويتشه فيله” تؤكد إغلاق مكاتبها في موسكو بسبب القرار الروسي

أعلنت شركة الإعلام الألمانية المشغلة لقناة “دويتشه فيله”، اليوم الجمعة، عن إيقاف العمل في مكاتبها الموجودة في العاصمة موسكو.

وأصدرت القناة بيانا رسميا قالت فيه”إن قرار الحكومة الروسية بإغلاق مكتب دويتشه فيله في موسكو وإلغاء اعتماد صحفيي الإذاعة الألمانية دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة في الساعة 9 صباحا”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق مكتب قناة “دويتشه فيله” في روسيا، وإلغاء اعتماد جميع العاملين فيه، وذلك رداً على إيقاف برلين، بث قناة “روسيا اليوم” الناطقة بالألمانية.

وقال بيان وزارة الخارجية الروسية إنه “في إطار إجراءات الرد، التي تم الإعلان عنها في 2 شباط/فبراير، رداً على الإجراءات غير الودية، التي اتخذتها ألمانيا لحظر البث الفضائي، وغيره الخاص بالقناة التلفزيونية آر تي بالألمانية، يعتزم الجانب الروسي تنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات الرد”.

وأشار البيان إلى أن أول الإجراءات هو “إغلاق مكتب مراسلي شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية، دويتشه فيله، في روسيا، وإلغاء اعتماد جميع موظفيه”.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، من المقرر تشكيل قائمة للهياكل العامة الألمانية، المتورطة في تقييد بث قناة “آر تي دي إي”، وكذلك المتورطة في ممارسة الضغط على وسائل الإعلام الروسية، وقالت الوزارة إنه سيتم “منعهم من دخول الأراضي الروسية”.