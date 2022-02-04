فرنسا توافق على تعزيز منظومة الدفاع الجوي الإماراتية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت فرنسا اليوم الجمعة، موافقتها على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية، في أعقاب هجمات لحركة الحوثي اليمنية، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وكتبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، في تغريدة على ”تويتر“، أن بلادها ستساعد دولة الإمارات، حليفتها الرئيسية في الخليج، على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات من جانب المتمردين الحوثيين في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت بارلي: ”الإمارات تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في شهر كانون الثاني/يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي خرق“.

وتابعت: ”تشارك الطائرات المقاتلة من طراز ”رافال“، والتابعة للقوات الدائمة المتمركزة في أبوظبي، إلى جانب القوات المسلحة الإماراتية في مهام المراقبة والكشف والاعتراض إذا تطلب الأمر ذلك“.

وأردفت قائلة: ”ترتبط فرنسا والإمارات العربية المتحدة بشراكة إستراتيجية، ومساهمتنا جزء من تطبيق اتفاقية التعاون الدفاعي“.

وكانت دولة الإمارات قد قالت في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء، إنها اعترضت ثلاث طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي فوق مناطق غير مأهولة، وذلك في أحدث هجوم تتعرض له الإمارات في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الخميس، أن وزارة الخارجية وافقت على عدة صفقات بيع محتملة لأسلحة إلى حلفاء في الشرق الأوسط، بينهم السعودية والإمارات والأردن.

وأضاف البيان أن ”الخارجية الأمريكية وافقت أيضا على بيع الإمارات قطع غيار بقيمة 30 مليون دولار من أجل أنظمة الدفاع الصاروخي هوك“، مبينًا أن ”الموافقات تضمنت أيضا بيعا محتملا لمقاتلات إف-16 وعتادا مرتبطا بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار“.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أنها سترسل طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، لدعم الإمارات، في أعقاب هجمات صاروخية نفذتها جماعة الحوثي اليمنية.

وقد أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، أن ”واشنطن سترسل طائرات مقاتلة والمدمرة (يو.إس.إس كول) المسلحة بصواريخ موجهة“.