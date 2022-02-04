شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن المدة التي يستطيع الطفل ريان تحملها داخل البئر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف أستاذ المناعة والحساسية والربو في جامعة جورج تاون د. طلال نصولي، عن المدة التي من الممكن أن يتحملها الطفل ريان داخل البئر.

وأوضح أن الأطفال يملكون عادة مناعة ضد هذه المواقف تسمح لهم بالصمود والبقاء لمدة 5 إلى 6 أيام على هذا الوضع.

وأضاف أن الأطفال يملكون قدرة على البقاء دون ماء مدة 5 أيام، لذا أهم ما يلزم ريان، هو توافر ماء الشرب، أكثر من الطعام، حسب “العربية”.

وطالب نصولي بضرورة إيصال كمية مناسبة من الأكسجين الضروري للطفل، عن طريق تأمين فتحات تهوية.

وأكد على أهمية تأمين كميات مناسبة من الضوء لريان كي يشعر بالأمان ويذهب عنه رعب المكان الذي بالتأكيد سيؤثر على حالته بشكل سلبي.

في الوقت نفسه أعلنت السلطات المحلية، أن فرق الإنقاذ تستعد للحفر الأفقي للوصول إلى مكان الطفل، مشيرة إلى أن ريان ما يزال يتحرك داخل البئر.

وأكدت أن الطفل ريان ما يزال على قيد الحياة، ولا تزال عملية إنقاذ الطفل ريان الذي صار الحديث الأول في الشارع العربي مستمرة.

وقبل أيام سقط الطفل المغربي ريان، في غفلة من والديه ، في بئر يبلغ طوله 32 مترًا في إقليم شفشاون بالمملكة المغربية.