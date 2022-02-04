بقيادة بيتكوين وإيثريوم .. صعود جماعي للعملات المشفرة

لندن: شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا بقيادة عملتي بيتكوين وإيثريوم الللتان حققتا مكاسب 3 و6% على الترتيب.

وتأتي مكاسب العملات الرقمية رغم موجة بيع للأصول عالية المخاطر، وهي موجة مستمرة منذ أكثر من أسبوع بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) عزمه رفع أسعار الفائدة بداية من مارس/ آذار المقبل.

كما تسببت المخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم.

وحسب بلومبرج، فإن الإعراض عن الأصول عالية المخاطر شكل محور التركيز الرئيسي في الأسواق، مع بروز توقُّعات بخفض سياسات التيسير الكمي بشدة” عقب ظهور سلسلة من بيانات التضخم المحمومة.

وألمحت إلى معاناة منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية من التدفقات الخارجة لأول مرة منذ أغسطس/آب الماضي، حيث بلغ متوسط التدفقات الخارجة الأسبوعية 88 مليون دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني.

فيما كشف بنك جولدمان ساكس عن توقعاته حول مستقبل سعر العملية الرقمية بيتكوين، مشيرا إلى أنه يرى بأن هذه العملة ستشهد ارتفاعا قويا خلال السنوات المقبلة.

وقال في تقرير هذا الأسبوع إن عملة بيتكوين يمكن أن تتضاعف، إلى ما يزيد قليلاً عن 100 ألف دولار لكل عملة، في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وقال زاك باندل، الرئيس المشارك لقسم صرف العملات الأجنبية العالمية وأسعار الصرف واستراتيجية الأسواق الناشئة في بنك جولدمان ساكس، في التقرير: “نعتقد أن حصة بيتكوين في السوق سترتفع على الأرجح بمرور الوقت كنتيجة ثانوية للتبني الأوسع للأصول الرقمية”.