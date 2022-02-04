الموقف الوبائي.. انخفاض إصابات كورونا في العراق - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مختبراتها سجلت 6569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 7312 حالة للشفاء".

وأكدت الوزارة، "تسجيل 21 وفاة جديدة بكورونا، فيما أعلنت تلقي 44247 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".



وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم أمس الخميس، تسجيل 6949 إصابة بفيروس كورونا.