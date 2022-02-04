اسعار النفط تسجل ارتفاعا غير مسبوق منذ 2014

بغداد - ياسين صفوان - سجل أسعار النفط ارتفاعا غير مسبوق، اليوم الجمعة، حيث صعد برميل مزيج "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 93 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الاول 2014.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" انه "بحلول الساعة 15:08 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.19% إلى 92.25 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.93% إلى 93.02 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ورجح محللون هذا الأسبوع، أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل، نظرا لقوة الطلب العالمي، مشيرين إلى حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا كأحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022.

وقال ثلاثة محللين لمنتدى "رويترز" للأسواق العالمية إن "أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية".

وأضافوا أنها "سترتفع أيضا مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".