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بالارقام.. أكثر من 6 آلاف اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد

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بغداد - ياسين صفوان - 2022-02-03 | 20:00

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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وأربعون اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، و تسعمائة وتسعة وستون اصابة في بغداد الكرخ، و خمسمائة وعشرة اصابة في الرصافة، و ثلاثمائة وتسعة وعشرون اصابة في مدينة الطب، و ألف ومئتان وثلاثة وستون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل ستة آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون حالة شفاء، وخمسة وعشرون حالة وفاة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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