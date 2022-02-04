شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات وتراجع لعناصر مليشيا الحوثي أمام تقدم ألوية اليمن السعيد بحرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت ألوية اليمن السعيد بالمنطقة العسكرية الخامسة، من تحقيق تقدم باتجاه مدينة حرض. وبدأت العملية العسكرية، فجر اليوم الجمعة، من عدة محاور للتقدم بالساحل. يأتي ذلك وسط انهيارات وتراجع لعناصر مليشيا الحوثي أمام تقدم ألوية اليمن السعيد بحرض. وأكدت قوات تحالف دعم الشرعية في البمن، أنها تدعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقق أهدافها المرحلية.

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