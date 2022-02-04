شكرا لقرائتكم خبر عن لا يزال يتحرك.. فيديو متداول للطفل “ريان” داخل البئر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل ريان وهو يتحرك في عمق البئر.

وأوضح الفيديو المتداول، تحرك ريان في البئر العميقة والذي سقط فيها منذ حوالي 3 أيام شمال المغرب فيما لا تزال عمليات إنقاذه مستمرة.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام أنه متبقي 3 أمتار فقط للوصول إلى الطفل ريان، مع استئناف عملية الحفر لإنقاذ ريان بعد توقف مؤقت بسبب انهيار جزئي.

وقبل ساعات أكدت السلطات المغربية، أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه، مؤكدة أنها عبّأت مختلف الوسائل الضرورية لهذه الغاية، حيث تم إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق، وأن جهود الإنقاذ لم تتوقف على أمل إنقاذ الطفل على قيد الحياة، وفق وكالة الأنباء المغربية.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ تستعد للحفر الأفقي للوصول إلى مكان الطفل، مشيرة إلى أن عائلته أكدت أن ريان ما يزال يتحرك داخل البئر، حسب “العربية”.