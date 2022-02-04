شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات عمليات إنقاذ الطفل ريان.. وبشرى سارة من موقع الحفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت السلطات المغربية أن عمليات الحفر مستمرة للوصول إلى مكان قريب من الطفل ريان داخل البئر الذي سقط فيه، مشيرة إلى أن عمليات الحفر وصلت إلى العمق المطلوب في موازة مكان الطفل ريان.⁧‫

وأوضحت مصادر وفقاً لـ “العربية”، أن فرق الإنقاذ تستعد للحفر الأفقي للوصول إلى مكان الطفل، مشيرة إلى أن عائلته أكدت أن ريان ما يزال يتحرك داخل البئر.

وأكدت مصادر وفقاً لـ”سكاي نيوز”، أن الطفل ريان ما يزال على قيد الحياة.

كما توقفت الجرافات عن الحفر بعد الوصول إلى مستوى وجود ⁧‫#الطفل_ريان‬⁩، وسيكملون الحفر اليدوي بشكل أفقي للوصول إليه، وتواصل الفرق إمداده بالماء والطعام والأكسجين.

ولا تزال عملية إنقاذ الطفل ريان الذي صار الحديث الأول في الشارع العربي مستمرة، حسب “العربية”.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة المغربية على لسان الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، أن محاولات إنقاذ الطفل ريان، مستمرة حتى الآن من خلال الحفر بشكل أفقي وعلى عمق 19 متراً للوصول إلى الطفل في الوقت المناسب وإنقاذه، مشيراً إلى أن العملية صعبة للغاية.

وطالبت الحكومة كافة الأهالي بعدم التجمع حول البئر، وذلك لتسهيل عمل فرق الإنقاذ التي تحاول إنقاذ الطفل ريان من قاع البئر.

فيما صرحت والدة الطفل لوسائل الإعلام، أنها تنتظر خروج ابنها حيا من داخل الحفرة، بعد أن سقط في ثقب مائي منذ أكثر من 50 ساعة، مؤكدة أن ابنها ما زال على قيد الحياة، وأنها تنتظر خبر إخراجه في أقرب وقت.

فيما تصدر هاشتاق #أنقذوا_ريان الترند على موافع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معه الكثيرون من داخل المغرب والبلاد العربية، مترقبين لعملية إنقاذ الطفل داعين الله تعالى أن يخرجه ويرده إلى أهله سالمًا.

وسقط الطفل المغربي ريان في غفلة من والديه يوم الثلاثاء، في بئر يبلغ طوله 32 مترًا في إقليم شفشاون بالمملكة المغربية.