شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والفيديو.. «ألوية اليمن السعيد» تواصل حملتها وسط انهيارات للحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت "ألوية اليمن السعيد" بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة صوراً وفيديوهات للعملية العسكرية، التي انطلقت فجر اليوم من عدة محاور، باتجاه مدينة حرض والتقدم جنوباً بالساحل اليمني.

هذا وأكد تحالف دعم الشرعية باليمن، دعم تقدم "ألوية اليمن السعيد" بكافة المحاور، مشيراً إلى أن العمليات تحقق أهدافها المرحلية.

وذكرت ألوية اليمن السعيد، أنها تتقدم باتجاه مدينة حرض، حيث بدأت العملية العسكرية فجر اليوم من عدة محاور للتقدم بالساحل.

وأفادت أن العمليات تسفر عن انهيارات وتراجع لعناصر الميليشيا، أمام تقدم ألوية اليمن السعيد بحرض.