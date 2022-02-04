اخبار العالم

رسميا.. 'قوقية' يرمي بـ'هيون' الصيني خارج المنافسة ويفوز باستفتاء 'نجم المستقبل'

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رسميا.. 'قوقية' يرمي بـ'هيون' الصيني خارج المنافسة ويفوز باستفتاء 'نجم المستقبل' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-04 | 13:19

رسميا..

969 مشاهدة

أعلن الاتحاد الاسيوي، اليوم الجمعة، عن فوز لاعب المنتخب الوطني ونادي الكرخ حسن عبد الكريم "قوقية" في تصويت خاص بنجم المستقبل عن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.
وأجرى موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استفتاء على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، عن نجم المستقبل في القارة الاسيوية.

وحصر الاتحاد التصويت ما بين نجم المنتخب العراقي ولاعب نادي الكرخ حسن عبد الكريم الشهير بـ"قوقية"، واللاعب الصيني هيون تاي.


ونشر الاتحاد الاسيوي فيديو لقوقية تغنى به بعد مساهمته الكبيرة في صناعة الهدف الأول لمنتخبنا الوطني في شباك المنتخب اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا