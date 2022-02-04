رسميا.. 'قوقية' يرمي بـ'هيون' الصيني خارج المنافسة ويفوز باستفتاء 'نجم المستقبل'

وأجرى موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استفتاء على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، عن نجم المستقبل في القارة الاسيوية.

وحصر الاتحاد التصويت ما بين نجم المنتخب العراقي ولاعب نادي الكرخ حسن عبد الكريم الشهير بـ"قوقية"، واللاعب الصيني هيون تاي.



ونشر الاتحاد الاسيوي فيديو لقوقية تغنى به بعد مساهمته الكبيرة في صناعة الهدف الأول لمنتخبنا الوطني في شباك المنتخب اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).