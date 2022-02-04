تشافي يعيد ديمبلي الى تشكيلة برشلونة

وذكرت التقارير ان "تشافي اقنع لابورتا بضرورة الاعتماد على اللاعب وأن استبعاده من المباريات حتى نهاية الموسم سيكون له نتائج عكسية".

وافادت صحيفة "آس" الاسبانية، أن "ديمبلي قد يعود لقائمة البارسا في مباراته ضد أتلتيكو مدريد، بعد غد الأحد، في الدوري الإسباني".



وأضافت أن "تشافي سيحاول إقناع خوان لابورتا رئيس النادي، بالسماح له بالاعتماد على المهاجم الفرنسي".

ولفتت الصحيفة الى ان "ديمبلي لم يرغب في ترك البارسا رغم حصوله على عروض مختلفة من الدوري الإنجليزي، وأعطى الأولوية للبقاء في برشلونة".

وكان ديمبيلي قد تم استبعاده من المباريات الأخيرة برغبة من الإدارة حيث نشبت أزمة بسبب مماطلة اللاعب في تجديد عقده.

