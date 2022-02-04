اخبار العالم

تشافي يعيد ديمبلي الى تشكيلة برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر تشافي يعيد ديمبلي الى تشكيلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-04 | 12:50

تشافي يعيد ديمبلي الى تشكيلة برشلونة

المصدر:

408 مشاهدة

كشفت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الجمعة، أن مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز قد لعب دوراً كبيراً في إقناع خوان لابورتا رئيس النادي بالاعتماد على عثمان ديمبيلي بالمباريات.
وذكرت التقارير ان "تشافي اقنع لابورتا بضرورة الاعتماد على اللاعب وأن استبعاده من المباريات حتى نهاية الموسم سيكون له نتائج عكسية".

وافادت صحيفة "آس" الاسبانية، أن "ديمبلي قد يعود لقائمة البارسا في مباراته ضد أتلتيكو مدريد، بعد غد الأحد، في ".


وأضافت أن "تشافي سيحاول إقناع خوان لابورتا رئيس النادي، بالسماح له بالاعتماد على المهاجم الفرنسي".

ولفتت الصحيفة الى ان "ديمبلي لم يرغب في ترك البارسا رغم حصوله على عروض مختلفة من ، وأعطى الأولوية للبقاء في برشلونة".

وكان ديمبيلي قد تم استبعاده من المباريات الأخيرة برغبة من الإدارة حيث نشبت أزمة بسبب مماطلة اللاعب في تجديد عقده.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا